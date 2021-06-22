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Пушилин пригрозил армии Украины военным ответом после уничтожения ВСУ четырех бойцов ДНР

, 07:27

Пушилин пригрозил армии Украины военным ответом после уничтожения ВСУ четырех бойцов ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Денис Пушилин пригрозил украинской армии военным ответом после уничтожения ею четырех бойцов ДНР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы самопровозглашенной республики.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Старомихайловка. В ходе удара погибли трое представителей Народной милиции ДНР, еще один ранен.

Впоследствии ВСУ атаковали прибывшую на место происшествия эвакуационную группу. В результате погиб еще один боец, четверо получили ранения.

Денис Пушилин, комментируя данный инцидент, заявил, что в республике не будут «спускать Украине с рук ее подлые выходки». По словам главы ДНР, ее силы «намерены реализовать соответствующие ответные шаги». Политик указал на то, что меры по усилению перемирия в Донбассе не предполагают запрета на открытие ответного огня.

Даниил Безсонов, первый замглавы министерства информации республики, в свою очередь, высказал уверенность в том, что «ответка будет».

«Если же нет, то скоро служить будет некому», - отметил Безсонов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский озвучил точку зрения, согласно которой команда украинского президента Владимира Зеленского не собирается возвращать Донецк и Луганск в состав страны.

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