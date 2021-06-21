Политолог Погребинский: команда Зеленского не собирается возвращать Донецк и Луганск в состав Украины

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21 июня 2021, 10:10

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Команда президента Владимира Зеленского не собирается возвращать Донецк и Луганск в состав Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Михаил Погребинский, киевский политолог.

Как отметил эксперт, действия украинских властей, в числе которых запрет на проведение местных выборов на подконтрольной Киеву части Донбасса, говорят о том, что режим Зеленского не заинтересован в реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киевское руководство не намерено возвращать данные территории, но боится заявить об этом открыто, процитировал Погребинского интернет-ресурс «Новороссия».

Ранее сообщалось, что бывший депутат российского парламента Семен Багдасаров призвал бойцов ДНР и ЛНР развязать тотальную партизанскую войну в украинском тылу.

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