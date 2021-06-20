Экс-депутат Госдумы Багдасаров призвал бойцов ДНР и ЛНР развязать тотальную партизанскую войну в тылу Украины

Бойцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР следует развязать тотальную партизанскую войну в тылу Украины. С соответствующим призывом выступил некоторое время назад Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы РФ.
Как отметил Багдасаров, киевские подразделения в Донбассе нарушают мирные договоренности, поэтому их противникам нужно действовать «открыто и очень активно». По словам экс-парламентария, высказавшегося в эфире телеканала «Россия 1», силам ДНР и ДНР необходимо начать тотальную партизанскую войну. Республикам следует посылать в украинский тыл диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по местам дислокации вражеских частей и железнодорожным узлам, полагает Семен Багдасаров.
Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Селиванов, бывший помощник главы Минобороны Украины, озвучил мнение, по которому присоединить ДНР и ЛНР России мешают киевские войска в Донбассе.
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