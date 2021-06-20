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Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов: присоединить ДНР и ЛНР России мешают киевские войска в Донбассе

, 13:02

Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов: присоединить ДНР и ЛНР России мешают киевские войска в Донбассе
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Присоединить ДНР и ЛНР Российской Федерации мешают киевские войска, находящиеся в Донбассе. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на YouTube, высказал Алексей Селиванов, бывший помощник министра обороны Украины, в настоящий момент проживающий в Луганской народной республике.

«Согласно результатам референдумов, состоявшихся весной 2014 года, ДНР и ЛНР были провозглашены на всей территории Донецкой и Луганской областей. Часть этой территории в настоящий момент контролируют украинские подразделения. Если бы Россия присоединила республики, то получила бы линию фронта, проходящую внутри своих новых регионов, и стала бы стороной конфликта со всеми вытекающим последствиями», - отметил Селиванов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что войска страны «истощены длительным противостоянием с РФ».

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