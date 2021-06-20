Генерал Сергей Кривонос: войска Украины «истощены длительным противостоянием с РФ»
20 июня 2021, 11:11
Войска Украины «истощены длительным противостоянием с РФ». С соответствующим заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос.
Как информирует портал «ПолитНавигатор», Кривонос высказался по вопросу формирования в бывшей советской республике территориальной обороны. По словам генерала, ее следует создавать не из частей Вооруженных сил Украины.
Сергей Кривонос отметил, что ВСУ «истощены длительным противостоянием с РФ», поэтому нет возможности забирать у армии людские ресурсы для нужд теробороны.
Официальный Киев обвиняет Россию в участии в военном конфликте в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. В Москве подобные утверждения опровергают.
Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный эксперт Владимир Орлов допустил, что Соединенные Штаты могут сделать из Украины большое поле боя.
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