Генерал Сергей Кривонос: войска Украины «истощены длительным противостоянием с РФ»

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20 июня 2021, 11:11

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Войска Украины «истощены длительным противостоянием с РФ». С соответствующим заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос.

Как информирует портал «ПолитНавигатор», Кривонос высказался по вопросу формирования в бывшей советской республике территориальной обороны. По словам генерала, ее следует создавать не из частей Вооруженных сил Украины.

Сергей Кривонос отметил, что ВСУ «истощены длительным противостоянием с РФ», поэтому нет возможности забирать у армии людские ресурсы для нужд теробороны.

Официальный Киев обвиняет Россию в участии в военном конфликте в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. В Москве подобные утверждения опровергают.

Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный эксперт Владимир Орлов допустил, что Соединенные Штаты могут сделать из Украины большое поле боя.

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