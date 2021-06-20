Военный аналитик Орлов: США могут сделать из Украины большое поле боя

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20 июня 2021, 10:23 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Соединенные Штаты могут сделать из Украины большое поле боя. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ озвучил Владимир Орлов, российский военный аналитик.

Специалист прокомментировал для журналистов заявление пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки о том, что Вашингтон подготовил резервные средства на случай «вторжения России на Украину». Также Псаки проинформировала, что некоторое время назад американская сторона предоставила Киеву пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов. Данный пакет включает в себя поставки летальных вооружений.

Как констатировал Владимир Орлов, у государственных рубежей РФ активно наращивается военный потенциал Североатлантического альянса. Запад занимается милитаризацией Украины. США могут сделать из бывшей советской республики большое поле боя, отметил эксперт.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ветеран американской армии Дэниел Л. Дэвис-старший высказал прогноз, по которому в случае вступления Украины в НАТО может разгореться мировая война.

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