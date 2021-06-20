Аргументы Недели В мире 13+

Военный аналитик Орлов: США могут сделать из Украины большое поле боя

, 10:23 Источник: «ПолитРоссия»

Военный аналитик Орлов: США могут сделать из Украины большое поле боя
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Соединенные Штаты могут сделать из Украины большое поле боя. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ озвучил Владимир Орлов, российский военный аналитик.

Специалист прокомментировал для журналистов заявление пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки о том, что Вашингтон подготовил резервные средства на случай «вторжения России на Украину». Также Псаки проинформировала, что некоторое время назад американская сторона предоставила Киеву пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов. Данный пакет включает в себя поставки летальных вооружений.

Как констатировал Владимир Орлов, у государственных рубежей РФ активно наращивается военный потенциал Североатлантического альянса. Запад занимается милитаризацией Украины. США могут сделать из бывшей советской республики большое поле боя, отметил эксперт.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ветеран американской армии Дэниел Л. Дэвис-старший высказал прогноз, по которому в случае вступления Украины в НАТО может разгореться мировая война.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Глава Минтруда подтвердил, что невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты

Глава Минтруда подтвердил, что невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал введение обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди 60% сотрудников. По его словам, работника, отказавшегося от прививки, могут отстранить от выполнения должностных обязанностей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия