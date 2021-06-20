Ветеран армии США Дэниел Л. Дэвис-старший: в случае вступления Украины в НАТО может начаться мировая война

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20 июня 2021, 08:59 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, может начаться мировая война. Такой вариант развития событий допустил эксперт, ветеран армии Соединенных Штатов Дэниел Л. Дэвис-старший.

Как пишет портал «ПолитРоссия», специалист, высказавший свою точку зрения на страницах издания The Hill, отметил, что Вашингтон совершит огромную ошибку, если позволит Киеву присоединиться к НАТО. Данный шаг вызовет жесткую реакцию со стороны Российской Федерации, предсказал ветеран. Он полагает, что в результате развития кризиса, спровоцированного предоставлением Украине членства в западном блоке, может разгореться мировая война.

Дэниел Л. Дэвис-старший констатировал, что подобный сценарий пугает. Эксперт напомнил, что Россия обладает ядерным арсеналом, мощи которого хватит для уничтожения США.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Дмитрий Стешин озвучил прогноз, по которому в случае полномасштабного наступления в Донбассе украинская армия может высадить десант на юге ДНР.

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