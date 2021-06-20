Аргументы Недели В мире 13+

Ветеран армии США Дэниел Л. Дэвис-старший: в случае вступления Украины в НАТО может начаться мировая война

, 08:59 Источник: «ПолитРоссия»

Ветеран армии США Дэниел Л. Дэвис-старший: в случае вступления Украины в НАТО может начаться мировая война
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, может начаться мировая война. Такой вариант развития событий допустил эксперт, ветеран армии Соединенных Штатов Дэниел Л. Дэвис-старший.

Как пишет портал «ПолитРоссия», специалист, высказавший свою точку зрения на страницах издания The Hill, отметил, что Вашингтон совершит огромную ошибку, если позволит Киеву присоединиться к НАТО. Данный шаг вызовет жесткую реакцию со стороны Российской Федерации, предсказал ветеран. Он полагает, что в результате развития кризиса, спровоцированного предоставлением Украине членства в западном блоке, может разгореться мировая война.

Дэниел Л. Дэвис-старший констатировал, что подобный сценарий пугает. Эксперт напомнил, что Россия обладает ядерным арсеналом, мощи которого хватит для уничтожения США.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Дмитрий Стешин озвучил прогноз, по которому в случае полномасштабного наступления в Донбассе украинская армия может высадить десант на юге ДНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Глава Минтруда подтвердил, что невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты

Глава Минтруда подтвердил, что невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал введение обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди 60% сотрудников. По его словам, работника, отказавшегося от прививки, могут отстранить от выполнения должностных обязанностей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия