Военкор Стешин: в случае полномасштабного наступления в Донбассе армия Украины может высадить десант на юге ДНР

В случае полномасштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины могут высадить десант на юге самопровозглашенной ДНР. Соответствующий прогноз высказал Дмитрий Стешин, российский военный корреспондент.
Журналист отметил, что имеющаяся информация о массовых поставках в ВСУ резиновых лодок кажется смешной только на первый взгляд. Данные плавательные средства идеально подходят для скрытого подхода и высадки, констатировал Стешин.
По его словам, если Киев пойдет в полномасштабное наступление, то может высадить десант на юге ДНР - в районе города Новоазовска или поселка Седово.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Сергей Кривонос, бывший замсекретаря украинского Совнацбеза, заявил, что на территорию страны через границу с Белоруссией могут зайти до 200 групп спецназа.
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