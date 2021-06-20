Военкор Стешин: в случае полномасштабного наступления в Донбассе армия Украины может высадить десант на юге ДНР

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20 июня 2021, 07:44 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае полномасштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины могут высадить десант на юге самопровозглашенной ДНР. Соответствующий прогноз высказал Дмитрий Стешин, российский военный корреспондент.

Журналист отметил, что имеющаяся информация о массовых поставках в ВСУ резиновых лодок кажется смешной только на первый взгляд. Данные плавательные средства идеально подходят для скрытого подхода и высадки, констатировал Стешин.

По его словам, если Киев пойдет в полномасштабное наступление, то может высадить десант на юге ДНР - в районе города Новоазовска или поселка Седово.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Сергей Кривонос, бывший замсекретаря украинского Совнацбеза, заявил, что на территорию страны через границу с Белоруссией могут зайти до 200 групп спецназа.

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