Сергей Кривонос: на Украину через границу с Белоруссией могут зайти до 200 групп спецназа
19 июня 2021, 17:39
На Украину через границу с Белоруссией могут зайти до 200 групп спецназа. С соответствующим предупреждением в разговоре со СМИ выступил Сергей Кривонос, бывший замсекретаря украинского Совнацбеза.
Кривонос отметил, что протяженность границы с Белоруссией, которую он назвал «границей с союзниками России в борьбе против нас», составляет свыше тысячи километров. Согласно расчетам собеседника журналистов, через государственные рубежи Украины на белорусском направлении могут проникнуть до 200 групп спецназовцев.
«Кто им будет противостоять, пока армия на войне (имеется в виду конфликт в Донбассе – АН)?», – задал вопрос процитированный «ПолитНавигатором» Сергей Кривонос.
Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина «тупо сдала» России Крымский полуостров в 2014 году.
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