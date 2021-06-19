Киевский журналист Дмитрий Гордон: Украина «тупо сдала» Крым России в 2014 году

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19 июня 2021, 16:20

Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

В том, что Российская Федерация присоединила Крым в 2014 году, есть «огромная вина» украинских властей. На это на видео, размещенном на его YouTube-канале, указал киевский журналист Дмитрий Гордон.

«Мало того, что Украина не развивала Крым, отдала его на откуп местным бандитам. Так еще ничего не сделала, чтобы отстоять свою территорию, хотя имела там войска», - отметил Гордон.

По словам журналиста, Украина «тупо сдала» полуостров России.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Юрий Кнутов озвучил точку зрения, согласно которой армия РФ сдерживает Киев от наступления на самопровозглашенные республики Донбасса.

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