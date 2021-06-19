Военный аналитик Кнутов: армия России сдерживает Украину от наступления на ДНР и ЛНР

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19 июня 2021, 14:49

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российские Вооруженные силы сдерживают Украину от наступления на самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад отечественный военный аналитик Юрий Кнутов.

По словам специалиста, киевские подразделения готовятся под руководством офицеров Североатлантического альянса к атаке по ДНР и ЛНР. Нападение пока не происходит из-за сдерживающих действий армии РФ.

«Министр обороны Сергей Шойгу объявил о развертывании в Западном военном округе двадцати новых соединений и частей. Это говорит о том, что у Москвы есть информация о готовности Украины к проведению мощнейшей атаки в Донбассе. Россия принимает превентивные меры, чтобы не допустить агрессивной акции», - отметил Кнутов в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, заявил о способности армии страны отвоевать территории, которые занимают ДНР и ЛНР.

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