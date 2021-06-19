Секретарь Совнацбеза Украины Данилов заявил о способности ВСУ отвоевать республики Донбасса

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19 июня 2021, 09:46

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины способны отвоевать территории, которые контролируют в настоящее время власти самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделал Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

Как пишет портал «Русская весна», чиновник призвал «не порочить» ВСУ. Возможности армии позволяют ей отвоевать республики Донбасса, отметил Данилов.

Из его слов следует, что киевское руководство не отдает приказ о наступлении на непризнанные государства, так как в этом случае «могут погибнуть десятки тысяч людей».

Ранее в субботу сообщалось, что российский политик Владислав Сурков назвал конфедерацию единственным способом существования Украины.

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