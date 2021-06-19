Сурков назвал конфедерацию единственным способом существования Украины

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19 июня 2021, 08:12

Российский политик Владислав Сурков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Владислав Сурков, экс-помощник президента Российской Федерации, назвал конфедерацию единственным способом существования Украины. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.

По словам Суркова, давшего интервью изданию The Financial Times, жители Украины отдают себе отчет в том, что в настоящий момент их страны фактически нет. При этом она может существовать в будущем, если перейдет к конфедеративному устройству.

Как полагает собеседник СМИ, украинским регионам нужно дать «много свободы, чтобы принимать решения за самих себя». Если этого не сделать, «борьба на Украине никогда не прекратится», спрогнозировал Владислав Сурков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский эксперт Алексей Леонков объяснил, почему у украинского президента Владимира Зеленского не получится сделать армию бывшей советской республики сильнейшей в Европе.

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