Военный аналитик Леонков: у Зеленского не получится превратить ВСУ в самую мощную армию в Европе из-за бедности Украины

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17 июня 2021, 14:12

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

У президента Владимира Зеленского не получится превратить Вооруженные силы Украины в самую мощную армию на территории Европы из-за бедности бывшей советской республики. На это указал военный аналитик Алексей Леонков.

Специалист прокомментировал для журналистов заявление Зеленского о том, что Киев будет вынужден создать «самую мощную армию в Европе», если Запад перестанет оказывать ему помощь в конфликте в Донбассе.

По словам Леонкова, военные планы президента Украины нереализуемы из-за бедности страны. Как отметил эксперт, для того, чтобы превратить ВСУ в самую сильную европейскую армию, нужны по меньшей мере две вещи - бюджет, который позволяет ее содержать, и мощный военно-промышленный комплекс, производящий современное оружие. Ничего этого у Киева нет, констатировал Алексей Леонков.

Он добавил, что также украинские власти не могут приобрести передовое вооружение для своей армии у Запада, так как не имеют требующихся финансовых средств.

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