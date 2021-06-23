Священник в Греции облил семерых митрополитов кислотой

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23 июня 2021, 22:03 Источник: AMNA

скорая помощь в Греции, Marios Lolos/XinHua

В монастыре Петраки в греческих Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, священник облил кислотой семерых митрополитов. Данный инцидент произошел во время церковного суда.

Согласно последней информации местных журналистов, пострадавшие митрополиты после случившегося были доставлены в больницу. Данных о состоянии священнослужителей, которых облили кислотой, в СМИ к настоящему моменту не поступало.

Известно, что также в результате происшествия пострадал один полицейский, который бросился на помощь митрополитов. Сотрудника правоохранительных органов тоже госпитализировали.

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