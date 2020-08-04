Момент обливания серной кислотой женщины в Пушкино попал на видео

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 августа 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

капельница, pixabay.com

Момент нападения на женщину на парковке у гипермаркета в подмосковном городе Пушкино попал в объектив камеры наружного наблюдения. Неизвестный накануне облил гражданку кислотой, а затем скрылся.

На кадрах, предоставленных телеканалом РЕН ТВ, можно увидеть, что злоумышленник ждал женщину, которая является заместителем генерального директора Ивантеевского хлебокомбината, у автомобиля. Когда она подошла к транспортному средству, мужчина облил ее жидкостью (это оказалась серная кислота) и скрылся с места происшествия.

После нападения женщина побежала в сторону магазина. Сейчас она находится в больнице, у нее диагностирован химический ожог лица.