Момент обливания серной кислотой женщины в Пушкино попал на видео
4 августа 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]
Момент нападения на женщину на парковке у гипермаркета в подмосковном городе Пушкино попал в объектив камеры наружного наблюдения. Неизвестный накануне облил гражданку кислотой, а затем скрылся.
На кадрах, предоставленных телеканалом РЕН ТВ, можно увидеть, что злоумышленник ждал женщину, которая является заместителем генерального директора Ивантеевского хлебокомбината, у автомобиля. Когда она подошла к транспортному средству, мужчина облил ее жидкостью (это оказалась серная кислота) и скрылся с места происшествия.
После нападения женщина побежала в сторону магазина. Сейчас она находится в больнице, у нее диагностирован химический ожог лица.
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