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Момент обливания серной кислотой женщины в Пушкино попал на видео

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Момент обливания серной кислотой женщины в Пушкино попал на видео
капельница, pixabay.com

Момент нападения на женщину на парковке у гипермаркета в подмосковном городе Пушкино попал в объектив камеры наружного наблюдения. Неизвестный накануне облил гражданку кислотой, а затем скрылся.

На кадрах, предоставленных телеканалом РЕН ТВ, можно увидеть, что злоумышленник ждал женщину, которая является заместителем генерального директора Ивантеевского хлебокомбината, у автомобиля. Когда она подошла к транспортному средству, мужчина облил ее жидкостью (это оказалась серная кислота) и скрылся с места происшествия.

После нападения женщина побежала в сторону магазина. Сейчас она находится в больнице, у нее диагностирован химический ожог лица.

ЕТ

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