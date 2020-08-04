Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Источник рассказал о женщине, которой плеснули в лицо кислотой в Подмосковье

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник рассказал о женщине, которой плеснули в лицо кислотой в Подмосковье
машина полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах во вторник, 4 августа, рассказал о женщине, которую облили кислотой в подмосковном Пушкино. Ранее стало известно, что это произошло на парковке у гипермаркета.

Согласно последней информации источника, пострадавшая является заместителем генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина в настоящий момент находится в больнице, у нее диагностирован химический ожог лица. Нападавшего ищет полиция. Его мотив пока не установлен.

ЕТ

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью