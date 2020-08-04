Источник рассказал о женщине, которой плеснули в лицо кислотой в Подмосковье

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4 августа 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах во вторник, 4 августа, рассказал о женщине, которую облили кислотой в подмосковном Пушкино. Ранее стало известно, что это произошло на парковке у гипермаркета.

Согласно последней информации источника, пострадавшая является заместителем генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина в настоящий момент находится в больнице, у нее диагностирован химический ожог лица. Нападавшего ищет полиция. Его мотив пока не установлен.