На парковке в Подмосковье женщине плеснули в лицо кислотой
4 августа 2020, 07:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На парковке одного из гипермаркетов в подмосковном городе Пушкино женщине плеснули в лицо кислотой. Согласно последней информации, нападавшего в настоящий момент ищут сотрудники полиции.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области уточнили, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника, который причинил телесные повреждения женщине на парковке у магазина.
Как сообщили журналистам источники в правоохранительных органах, гражданке плеснули в лицо кислотой. Данных о ее состоянии не поступало.
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