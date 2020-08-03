В Турции избита украинская топ-модель Дарья Кирилюк

Украинские туристы были жестоко избиты на пляже Момо в турецком городе Чешме, что в 80 километрах от Измира. Среди отдыхающих были девушки, в том числе известная украинская модель Дарья Кирилюк.
Модель рассказала о произошедшем в Instagram. Она выложила свой портрет после побоев, лицо в крови. Избивали туристов сотрудники местной службы безопасности. "Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали", - написала Дарья, добавив, что подала заявление в турецкую полицию.
Причина нападения охранников на компанию туристов неизвестна. В комментариях пишут, что группа Дарьи дралась с другими посетителям, а охрана разнимала. Однако Дарья Кирилюк назвала это сообщение враньем и потребовала, чтобы администрация зоны отдыха опубликовала видео.
Кадры произошедшего появились в местных СМИ.
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