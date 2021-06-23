Захарова назвала заявления Лондона по инциденту с эсминцем в Черном море «ложью»

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23 июня 2021, 20:23 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вечером в среду, 23 июня, назвала заявления Минобороны Великобритании и британского посольства в РФ по инциденту с эсминцем в Черном море "ложью".

Мария Захарова сравнила высказывания британской стороны, а также информацию о том, что журналист "Би-би-си", который был на борту эсминца ВМС Великобритании, подтвердил преднамеренный заход судна в территориальные воды РФ.

"Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала "Би-би-си" или британское посольство в Москве?", – задалась вопросом официальный представитель МИД России. По словам Захаровой, у нее есть ответ – ложью являются заявления Минобороны и посольства Великобритании. Дипломат добавила, что в Лондоне, очевидно, утратили манеры.

Мария Захарова дала британским партнерам совет – стучать перед тем, как "мирно зайти".

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