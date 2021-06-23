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Обнародован маршрут эсминца ВМС Великобритании, нарушившего границу у Крыма

, 18:09 Источник: Marinetraffic

Обнародован маршрут эсминца ВМС Великобритании, нарушившего границу у Крыма
морской бинокль, pixabay.com

Навигационное приложение Marinetraffic вечером в среду, 23 июня, обнародовало маршрут, по которому шел эскадренный миноносец Военно-морских сил Великобритании Defender рядом с Республикой Крым.

Согласно опубликованной карте, военный корабль НАТО приблизился к полуострову, а затем проплыл рядом с Севастополем.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что эсминец Королевских ВМС нарушил границы страны, вследствие чего российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, а затем сбросить по пути следования корабля четыре авиабомбы. Уточняется, что до этого экипажу подавались сигналы о возможном применении оружия.

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