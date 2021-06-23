На Украине выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса «дельта»

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23 июня 2021, 18:33 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

На Украине зарегистрировали первые два случая заболевания "индийским" штаммом коронавируса "дельта". Согласно последней информации, состояние госпитализированных пациентов является стабильным.

Уточняется, что "индийский" штамм был выявлен у женщины 66 лет и ребенка 16 лет. Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), они недавно вернулись из России, но заболели уже на Украине. Зараженных доставили в Александровскую больницу.



Известно, что в стране есть только четыре лаборатории, которые имеют возможность выявлять новый штамм COVID-19, причем две из них частные.

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