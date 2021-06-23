Мурашко заявил, что в российских больницах сейчас находятся 130 тысяч пациентов с коронавирусом

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в среду, 23 июня, сообщил, что в настоящий момент на территории страны госпитализированы 130 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа.
Михаил Мурашко в рамках совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с членами кабинета министров заметил, что сегодня новые койки для зараженных коронавирусной инфекцией разворачиваются "на опережение" каждый день.
Подчеркивается, что на домашнем лечении в настоящий момент в стране находятся почти 390 тысяч пациентов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.