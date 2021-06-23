Мурашко заявил, что в российских больницах сейчас находятся 130 тысяч пациентов с коронавирусом

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23 июня 2021, 16:13 Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в среду, 23 июня, сообщил, что в настоящий момент на территории страны госпитализированы 130 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа.

Михаил Мурашко в рамках совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с членами кабинета министров заметил, что сегодня новые койки для зараженных коронавирусной инфекцией разворачиваются "на опережение" каждый день.

Подчеркивается, что на домашнем лечении в настоящий момент в стране находятся почти 390 тысяч пациентов.

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