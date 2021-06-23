Голикова сообщила о нарастании темпов заболеваемости коронавирусом в Крыму

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в среду, 23 июня, заявила о нарастании темпов заболеваемости коронавирусом нового типа на территории Республики Крым.
По словам Татьяны Голиковой, за минувшие сутки показатель заболеваемости COVID-19 в Крыму составил 11 случаев на 100 тысяч населения, что ниже, чем показатель по стране. Однако, как она отметила, на полуострове зафиксировано нарастание числа случаев заражения.
Соответствующуют информацию вице-премьер РФ предоставили сегодня в рамках совещания под руководством российского лидера Владимира Путина.
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