Голикова сообщила о нарастании темпов заболеваемости коронавирусом в Крыму

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23 июня 2021, 15:15 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в среду, 23 июня, заявила о нарастании темпов заболеваемости коронавирусом нового типа на территории Республики Крым.

По словам Татьяны Голиковой, за минувшие сутки показатель заболеваемости COVID-19 в Крыму составил 11 случаев на 100 тысяч населения, что ниже, чем показатель по стране. Однако, как она отметила, на полуострове зафиксировано нарастание числа случаев заражения.

Соответствующуют информацию вице-премьер РФ предоставили сегодня в рамках совещания под руководством российского лидера Владимира Путина.

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