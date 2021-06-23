США спешат покинуть Афганистан до развала проамериканского режима

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2021, 16:46

В феврале прошлого года администрация Трампа подписала с движением «Талибан»* соглашение о мире и выводе американских войск из Афганистана. Новая демократическая администрация не послушала советов военных и не стала торпедировать это соглашение. Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября 2021 года.



Американцы уже вывели свои войска практически наполовину, осуществив более 300 рейсов военно-транспортной авиации. Технику они массово бросают, точнее, передают АНА и прочим местным силам. В итоге она попадает к талибам. Западные СМИ сообщают, что американцы были бы рады завершить вывод даже раньше, скажем, в июле или августе, но пока нет договорённостей по этому вопросу. Причина понятна – США не хотят находиться в стране в тот момент, когда проамериканский режим рухнет окончательно.



Для США афганская кампания – самая длительная в истории. Но даже когда у американцев в стране было 138 тыс. своих войск, да ещё тысяч 100 союзных, всё равно были обширные районы, где власти Кабула или не было, или она была только днём. Западная коалиция не могла удерживать даже все ключевые коммуникации в отличие от советских войск, которых в Афганистане было максимум 108 тысяч. Но дороги и основные пункты они держали прочно. Всё остальное могли поставить под контроль, когда требовалось. Да и режим Наджибуллы не начал сыпаться, когда наш контингент ещё не ушёл. И после этого никаких признаков катастрофы не просматривалось – власть Наджибуллы продержалась в одиночку 3 года. Причём его армия была раза в два меньше нынешней АНА. А сейчас американцы ещё не ушли, а уже всё валится. Афганская армия деморализована, и «Талибан»* этим пользуется.



Талибы не стали дожидаться, пока американцы окончательно выйдут, и развернули обширное наступление практически по всей стране. ВВС США уже заявили, что после вывода войск они не смогут оказывать поддержку афганцам. Пакистан отказал в размещении авиации США, а летать с авианосцев в Аравийском море американцы посчитали дорогим. В Киргизию или Узбекистан их больше не пустят. А афганская армия без «воздуха» воюет совсем плохо.



В провинции Кундуз талибы уже вышли к границе с Таджикистаном. Недалёк тот день, когда они выйдут к границам с Узбекистаном и Туркменистаном. И это станет проблемой для России и её союзников по ОДКБ.



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* Организация, запрещённая в РФ.

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