Пилот российского Су-24 снял на видео из кабины облет боевых кораблей НАТО на Балтике
23 июня 2021, 16:06
Пилот российского фронтового бомбардировщика Су-24 снял на видео из кабины облет боевых кораблей Североатлантического альянса на Балтике. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в интернете.
Некоторое время назад в акватории Балтийского моря состоялись учения НАТО Baltops 2021. Сегодня на сайте YouTube появилось видео, сделанное из кабины российского Су-24, облетевшего силы, которые были задействованы в маневрах. Среди судов, попавших в объектив пилота, американский эсминец Roosevelt, немецкий корвет Ludwigshafen am Rhein, итальянский фрегат Antonio Marceglia.
Как сообщалось ранее в среду, издание Daily Express написало, что к плывущему британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth постоянно приближаются на бреющем полете истребители ВКС РФ.
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