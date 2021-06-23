Прилепин: армия Украины «уже с 2014 года старательно убивает ополченцев к православным праздникам, к 22 июня и к 9 мая»
23 июня 2021, 12:36
Российский писатель Захар Прилепин, принимавший участие в конфликте на территории Донбасса, прокомментировал уничтожение Вооруженными силами Украины четырех бойцов непризнанной ДНР. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале Прилепина.
Инцидент, о котором идет речь, случился 21 июня. Киевские военные атаковали позиции ДНР вблизи поселка Лозовое. Также обстрелу подверглась прибывшая на место происшествия эвакуационная группа.
По словам Прилепина, бойцов республики «убили к 22 июня», дате начала Великой Отечественной. Как отметил писатель, украинская армия «уже с 2014 года старательно убивает ополченцев к православным праздникам, к 22 июня и к 9 мая».
Также литератор указал на то, что присутствующие в рядах ВСУ неоязычники и неонацисты «ассоциируют себя с чумой».
«Они и есть - чума. От нее надо лечить», - добавил Захар Прилепин.
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