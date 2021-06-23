Издание Popular Mechanics: «Семь российских военных кораблей делают что-то странное возле Гавайев»

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23 июня 2021, 10:48 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

«Семь российских военных кораблей делают что-то странное возле Гавайев». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Некоторое время назад в поход вышла группа судов Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, состоящая из шести боевых и одного разведывательного кораблей. Издание Popular Mechanics проинформировало, что силы ТОФ были замечены в 35 морских милях к югу от Гонолулу, расположенного на Гавайских островах, и в 4100 милях от своего порта приписки Владивостока. Журналисты обратили внимание на то, что Москва давно не отправляла столь крупную группировку вглубь Тихого океана.

«Семь российских военных кораблей делают что-то странное возле Гавайев», - отмечается в публикации Popular Mechanics, пересказанной порталом «ПолитРоссия».

Согласно предположению зарубежного издания, необычные маневры ТОФ могут быть связаны с запланированными испытаниями американской системы противоракетной обороны. В ходе данного тестирования недалеко от того места, где находятся корабли РФ, должны встретиться имитация баллистической ракеты и снаряд-перехватчик.

Ранее в среду отечественный сайт Avia.pro написал, что азербайджанский флот мог тайно отработать на учениях условные удары по России из Каспийского моря.

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