Портал Avia.pro: флот Азербайджана мог тайно отработать на учениях условные удары по России из Каспийского моря

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23 июня 2021, 10:06 Источник: Аvia.pro

Военные учения, facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Азербайджанский флот мог тайно отработать на учениях условные удары по Российской Федерации из Каспийского моря. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад ВМС закавказской республики провели военные маневры в акватории Каспийского моря. Какая из стран выступила в качестве условного противника в ходе учений, в Азербайджане не раскрыли.

Ресурс отмечает, что корабли Баку могли тайно отработать условные удары по РФ. К соответствующему выводу авторы портала пришли на основании того, что «после усиления взаимодействия с Турцией власти Азербайджана стали идти на довольно серьезные провокации в отношении России». Что это за провокации, в процитированном материале не уточняется.

Ранее сегодня то же самое интернет-издание указало на то, что в случае войны Калининград может попасть под ракетные удары американской системы Aegis Ashore в Польше.

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