Портал Avia.pro: флот Азербайджана мог тайно отработать на учениях условные удары по России из Каспийского моря

Азербайджанский флот мог тайно отработать на учениях условные удары по Российской Федерации из Каспийского моря. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад ВМС закавказской республики провели военные маневры в акватории Каспийского моря. Какая из стран выступила в качестве условного противника в ходе учений, в Азербайджане не раскрыли.
Ресурс отмечает, что корабли Баку могли тайно отработать условные удары по РФ. К соответствующему выводу авторы портала пришли на основании того, что «после усиления взаимодействия с Турцией власти Азербайджана стали идти на довольно серьезные провокации в отношении России». Что это за провокации, в процитированном материале не уточняется.
Ранее сегодня то же самое интернет-издание указало на то, что в случае войны Калининград может попасть под ракетные удары американской системы Aegis Ashore в Польше.
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