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Издание Avia.pro: в случае войны Калининград может попасть под ракетные удары американской системы Aegis Ashore в Польше

, 09:37 Источник: Аvia.pro

Издание Avia.pro: в случае войны Калининград может попасть под ракетные удары американской системы Aegis Ashore в Польше
Система ПРО Aegis Ashore, Lin Huifen / globallookpress.com

В случае военного конфликта Калининград может попасть под ракетные удары американской системы Aegis Ashore в Польше. На это указывается в материале интернет-СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что Соединенные Штаты приступили к установке оружия сухопутной системы противоракетной обороны Aegis Ashore на севере Польши. Сайт Avia.pro пишет, что благодаря своему расположению данный комплекс сможет блокировать часть ударов российских «Искандеров» в Калининграде, если начнется вооруженный конфликт.

Также отмечается, что в случае войны эксклав может подвергнуться атаке со стороны Aegis Ashore. Согласно имеющимся сведениям, система способна не только перехватывать запущенные противником ракеты, но и сама наносить удары.

Ранее в среду тот же самый портал проинформировал, что группа боевых кораблей Тихоокеанского флота России подошла на расстояние 18 километров к границам США.

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