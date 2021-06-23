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Шесть боевых кораблей Тихоокеанского флота России подошли на расстояние 18 километров к границам США

, 08:46 Источник: Аvia.pro

Шесть боевых кораблей Тихоокеанского флота России подошли на расстояние 18 километров к границам США
Корабль Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Шесть боевых кораблей российского Тихоокеанского флота подошли на расстояние 18 километров к границам Соединенных Штатов. На это указывается в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro информирует, что находящимся в походе судам Тихоокеанского флота удалось приблизиться на расстояние 18 километров к американским территориальным водам в районе Гавайских островов, где расположены военные объекты США. Силы Штатов противодействия боевым единицам ВМФ России не оказали, констатируется в процитированном материале.

Ранее сегодня тот же самый портал написал, что Москва могла перебросить в Сирию свои бомбардировщики Ту-22М3 для деморализации британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

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