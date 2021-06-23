Депутат бундестага Севим Дагделен заявила о подготовке Германии к «большой войне» с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Депутат бундестага от партии «Левые» Севим Дагделен заявил о подготовке правительства Германии к к «большой войне» с Россией. Своё мнение немецкий политик выразила в статье, опубликованной в газете nd.DerTag 22 июня, в день нападения 80 лет назад фашистов на СССР.

Депутат бундестага от партии «Левые» полагает, что политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством ФРГ истории нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года - это лишь две стороны одной медали. Дагделен подчеркнула, что сейчас взаимоотношения между Берлином и Москвой достигли дна.

По ее словам, на Западе, в том числе в ФРГ, не проходит и дня без требований о введении новых антироссийских санкций, и немецкое правительство делает ставку на беспрецедентное перевооружение и «открыто берет курс на подготовку к войне против России», а не занимается дипломатией.

Газета Die Welt пишет, что Севим Дагделен поблагодарила воинов Красной Армии за освобождение Европы от нацистского ига. «В этот день немецким властям важно осознать урок страшного варварства сражения против СССР», - заключила немецкий депутат.

Президент РФ Владимир Путин в своей статье, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, рассказал о «колоссальной роли» исторического примирения российского и немецкого народов для становления единой Европы

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости