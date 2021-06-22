Путин заявил о «колоссальной роли» примирения российского и немецкого народов для «единой Европы»

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22 июня 2021, 12:46

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в своей статье, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, рассказал о «колоссальной роли» исторического примирения российского и немецкого народов для становления единой Европы. Соответствующий материал опубликован на сайте Кремля.

«Хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии», - говорится в тексте.

Путин отметил, что для России «свята память героев, боровшихся с нацизмом». По его словам, народ с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу.

Президент добавил, что в настоящий момент Москва открыта к «честному созидательному взаимодействию и восстановлению партнерства с Европой». Он напомнил, что после расширения НАТО «многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией».

Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал в своей статье для газеты «Национальная оборона», когда его советские коллеги узнали точную дату нападения Германии.

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