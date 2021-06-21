Нарышкин рассказал, когда советская разведка узнала о сроках вторжения Германии в Россию

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21 июня 2021, 22:59 Источник: Национальная оборона

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал в своей статье для газеты «Национальная оборона», когда его советские коллеги узнали точную дату нападения Германии.

«Для нашей разведки, имевшей в Германии в ту пору сильные оперативные позиции, неизбежность прихода Гитлера к власти не являлась секретом, равно как и то, какую политику он будет проводить», - отметил он.

Нарышкин указал, что иностранный отдел (ИНО ОГПУ) сообщал, что немецкое правительство Франца фон Папена инициировало начало секретных переговоров с Францией и Польшей по созданию наступательного союза против СССР. Кроме того, в то же время начальник ИНО Артур Артузов разослал в резидентуры циркуляр, в котором предлагалось начать подготовку к работе в условиях войны Германии против Советского Союза, добавил глава СВР. По его словам, страны Антанты пытались найти компромисс с фашистами, задабривая Гитлера кредитами и сырьем взамен на «гарантии мира». При этом немецкий лидер считал, что ему придется объединиться с Россией для нападения на Запад, а потом, «разгромив Запад», победить РФ. Он заявлял, что все «его планы и замыслы наплавлены против России», пишет Нарышкин. Директор СВР подчеркнул, что летом 1940 года Гитлер отдал приказ генштабу вермахта о подготовке к войне с СССР сразу после окончания исхода англо-французских войск из Дюнкерка.

Глава СВР уточнил, что информация о военных приготовлениях Германии к нападению на Советский Союз шли в Центр из резидентур.

«С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 сообщений … В срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Елисея Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии», - пояснил Нарышкин.

Также были получены данные о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящем вооруженном конфликте, где был указан срок вторжения, говорится в статье.

Напомним, что Великая Отечественная война между фашисткой Германией и СССР началась 22 июня 1941 года в 4 часа утра без предупреждения.

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