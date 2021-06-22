Military Watch: российские подлодки «Ясень» могут представлять угрозу для Запада без выхода в море

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22 июня 2021, 09:41 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подводные лодки проекта «Ясень» могут представлять угрозу для Запада, не выходя в море. На это указывается в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание Military Watch отмечает, что «Ясени» считаются одними из самых «способных» субмарин в мире. Каждая подлодка данного класса в состоянии развернуть от 32 до 40 крылатых ракет дальнего радиуса действия, которые предназначены для поражения кораблей и наземных целей.

При этом технические характеристики «Ясеней» позволяют им запускать снаряды без погружения в воду. Таким образом, субмарины могут представлять угрозу для Запада без выхода в море, делается вывод в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Military Watch.

Ранее сегодня отечественный портал Avia.pro проинформировал, что крейсер «Москва» пошел наперерез британскому авианосцу, выдвинувшемуся в сторону сирийских баз РФ.

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