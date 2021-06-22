Avia.pro: крейсер «Москва» пошел наперерез британскому авианосцу, выдвинувшемуся в сторону баз России в Сирии

Ракетный крейсер «Москва» пошел наперерез британскому авианосцу, выдвинувшемуся в сторону баз Российской Федерации, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.
Сетевое издание Avia.pro информирует, что некоторое время назад находящийся в походе авианосец HMS Queen Elizabeth направился в сторону баз РФ в Сирии. В процитированной публикации указывается на то, что наперерез британскому судну пошел крейсер «Москва», флагман Черноморского флота. Согласно данным портала, «Москву» сопровождают еще два корабля.
Как сообщалось ранее во вторник, китайский ресурс Sohu написал, что Россия сможет дать отпор Японии без ядерного оружия, если разгорится война за Курильские острова.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.