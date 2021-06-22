Avia.pro: крейсер «Москва» пошел наперерез британскому авианосцу, выдвинувшемуся в сторону баз России в Сирии

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22 июня 2021, 07:47 Источник: Аvia.pro

Ракетный крейсер «Москва», MOD Russia / globallookpress.com

Ракетный крейсер «Москва» пошел наперерез британскому авианосцу, выдвинувшемуся в сторону баз Российской Федерации, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Сетевое издание Avia.pro информирует, что некоторое время назад находящийся в походе авианосец HMS Queen Elizabeth направился в сторону баз РФ в Сирии. В процитированной публикации указывается на то, что наперерез британскому судну пошел крейсер «Москва», флагман Черноморского флота. Согласно данным портала, «Москву» сопровождают еще два корабля.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский ресурс Sohu написал, что Россия сможет дать отпор Японии без ядерного оружия, если разгорится война за Курильские острова.

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