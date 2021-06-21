Sohu: Россия сможет дать отпор Японии без ядерного оружия, если начнется война за Курилы

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21 июня 2021, 16:31 Источник: «ПолитРоссия»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация сможет дать отпор Японии без ядерного оружия в случае начала войны за Курильские острова. Соответствующий вывод сделан в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что, несмотря на происходящее в последнее время наращивание боевого потенциала Токио, его сухопутные силы значительно уступают по своей мощи российским. Подобная ситуация наблюдается и в сфере авиации. Сайт констатирует, что ВКС РФ обладают не только численным преимуществом, но и передовыми боевыми машинами, которых нет у Японии.

Если вспыхнет война за Курилы, которые в Токио считают «своими», Москва сможет дать отпор противнику без ядерного оружия, говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest отметило, что в случае вооруженного конфликта истребители F-35 не спасут НАТО от ударов российских ракетоносцев Ту-160 на Балтике.

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