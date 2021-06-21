National Interest: в случае войны F-35 не спасут НАТО от ударов российских ракетоносцев Ту-160 на Балтике

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21 июня 2021, 16:01 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель НАТО, pixabay.com

В случае военного конфликта истребители пятого поколения F-35 не спасут Североатлантический альянс от ударов российских ракетоносцев Ту-160 на Балтике. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) напомнило, что некоторое время назад два Ту-160 осуществили восьмичасовой полет над Балтийским морем. На некоторых участках стратегические бомбардировщики сопровождали европейские истребители, в числе них F-35.

Как пишет NI, «Европа все больше закупает F-35, чтобы противостоять России». Также отмечается, что Балтика является стратегическим регионом, которому предстоит сыграть важную роль, если вспыхнет вооруженный конфликт.

В публикации американского издания, пересказанной ресурсом «ПолитРоссия», констатируется, что Ту-160 представляют собой грозное оружие, способное поражать цели, не входя в зону действия вражеской системы ПВО. В случае войны F-35 не смогут спасти НАТО от ударов бомбардировщиков, сделали вывод в NI.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт NetEase назвал союзников Москвы, которые помогут ей победить, если начнется противостояние с Вашингтоном.

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