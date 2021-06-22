Российский посол в США Антонов: в ближайшие дни Москва и Вашингтон возобновят диалог по визовым проблемам

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22 июня 2021, 08:57 Источник: Известия

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в ближайшее время Москва и Вашингтон возобновят диалог по визовым проблемам. 21 июня дипломат приступил к выполнению своих обязанностей после возращения из России.

«… я направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что мы должны сделать вместе, чтобы реализовать тот позитивный настрой, который, как нам кажется, мы вынесли с саммита наших двух президентов … на стабилизацию российско-американских отношений», - высказал он.

Антонов отметил, что «потребуется немного времени», и тогда можно будет говорить о конкретных результатах. По его словам, России и США следует организовать серию консультаций по различным проблемам. Он надеется, что Вашингтон позитивно отреагирует на предложения о диалоге по кибербезопасности.

«В самое ближайшее время возобновляем диалог по визовым проблемам с американскими коллегами», - уточнил дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию о хакерских ударах.

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