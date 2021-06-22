Издание Avia.pro: к 2035 году военный флот Украины может сократиться до нескольких боевых катеров

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22 июня 2021, 08:25 Источник: Аvia.pro

Учения ВМС Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

К 2035 году украинский военный флот может сократиться до нескольких боевых катеров. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет интернет-издание Avia.pro, Минобороны соседней страны объявило о том, что ее ВМС провели крупные учения в Черном море, в ходе которых задействованные силы отработали ряд задач. Портал отмечает, что в действительности маневры не были масштабными. К такому выводу авторы сайта пришли на основании того, что учения не освещались украинскими СМИ.

В процитированной публикации указывается на то, что «проблемы в ВМС Украины не позволяют использовать большое количество кораблей». Ресурс спрогнозировал, что киевский флот будет и дальше деградировать и к 2035 году в его составе могут остаться лишь несколько боевых катеров.

Ранее сегодня тот же самый портал сообщил, что крейсер «Москва» пошел наперерез британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth, выдвинувшемуся в сторону российских баз в Сирии.

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