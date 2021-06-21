Блок Кочаряна не признаёт итоги выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд

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21 июня 2021, 14:56 Источник: РИА "Новости"

экс-президент Армении Роберт Кочарян, Diego Herrera/Keystone Press Agency

Блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна не признает итоги выборов в парламент и планирует обратиться в Конституционный суд. Ранее сообщалось, что эта политическая сила набрала 21,04% голосов.

Представитель альянса "Армения", глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян сообщил, что блок не признаёт результаты голосования. Он уточнил, что по вопросу обращения Роберта Кочаряна и его сторонников в Конституционный суд во вторник будет созвана пресс-конференция.

Напомним, согласно данным ЦИК Армении, победу на выборах одержала партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, набравшая 53,92% голосов избирателей.

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