Блок Кочаряна не признаёт итоги выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд

Блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна не признает итоги выборов в парламент и планирует обратиться в Конституционный суд. Ранее сообщалось, что эта политическая сила набрала 21,04% голосов.
Представитель альянса "Армения", глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян сообщил, что блок не признаёт результаты голосования. Он уточнил, что по вопросу обращения Роберта Кочаряна и его сторонников в Конституционный суд во вторник будет созвана пресс-конференция.
Напомним, согласно данным ЦИК Армении, победу на выборах одержала партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, набравшая 53,92% голосов избирателей.
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