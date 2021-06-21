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Семь стран присоединились к решению ЕС о закрытии неба для белорусских перевозчиков

, 14:26 Источник: ТАСС

Семь стран присоединились к решению ЕС о закрытии неба для белорусских перевозчиков
самолет, pixabay.com

В понедельник, 21 июня, стало известно, что семь стран присоединились к решению Европейского союза о закрытии неба для белорусских перевозчиков. Об этом сообщили ранее сегодня в Совете ЕС.

Уточняется, что к решению Евросоюза закрыть небо для белорусских перевозчиков присоединились семь не входящих в сообщество государств. Речь идет о Черногории, Северной Македонии, Сербии, Албании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.

Напомним, в начале июня журналисты со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что семь стран потребовали от своих авиакомпаний совершать рейсы, облетая Белоруссию. Среди них были Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия.

Вышеуказанное решение было принято из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске.

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