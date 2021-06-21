Журналист Гаус заявила об опасных последствиях попыток Запада навязывать другим странам свою точку зрения

Журналист Беттина Гаус в своем материале для журнала Spiegel заявила, что попытки стран Запада навязывать остальным государствам собственную точку зрения могут привести к опасным последствиям.
Колумнист подчеркнула, что во время российско-американского саммита глава США Джо Байден пытался показать, что отличается от экс-лидера страны Дональда Трампа и отмечал при этом, что Вашингтон намерен реагировать на действия своих соперников.
Беттина Гаус уточнила, что уверенность Запада в возможности диктовать свои условия другим странам довольно опасно, поскольку унижение государств, которые сильны в военном смысле, еще никогда не являлось "мудрой тактикой".
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