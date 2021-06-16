Путин заявил, что Запад «поддержал госпереворот на Украине»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о "непредсказуемой политике РФ", заметил что о сложно говорить о "стабильности" внешней политики Запада, который "поддержал госпереворот на Украине".
Российский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли РФ отказаться от "непредсказуемой политики" для стабилизации отношений с западными странами, напомнил, что бывший президент Украины Виктор Янукович в свое время согласился со всеми требованиями оппозиции и готов был покинуть президентское кресло, а также в скором времени объявить новые выборы, однако в стране был совершен кровавый переворот, имевший серьезные последствия.
Владимир Путин заметил, что нет ничего "стабильного" в том, что Запад "поддержал госпереворот на Украине".
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