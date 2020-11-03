Жвания предупредил Зеленского о том, что Порошенко готовит второй госпереворот на Украине

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3 ноября 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Давид Жвания, кадр ТВ

Бывший соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания обвинил политика в подготовке второго государственного переворота в стране, подготовка к которому началась летом 2020 года.

Жвания рассказал, что информацию о госперевороте он узнал из окружения Порошенко, с которым поддерживает отношения. По его словам, к участию в госпереворое пытаются вовлечь мэра Киева Виталия Кличко. По данным бывшего соратника Порошенко, согласно заговору, если после госпереворота Порошенко не сможет стать президентом, то этот пост должен занять Кличко.

Также утверждает Жвания, что экс-президент мог бы возглавить правительство и получить расширенные полномочия. Чтобы план сработал, заговорщики планировали поменять конституцию.

Если до местных выборов Порошенко не верил в осуществимость плана, но результаты выборов ему доказали, что украинцы больше не поддерживают Владимира Зеленского.

Как отметил Жвания, еще Порошенко получил контроль в нескольких облсоветах на западе Украины, которые в нужный момент, по его команде, откажутся выполнять распоряжения центральной власти. "Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план", — заявил политик.

21 октября на Украине возбудили уголовное дело по фактам возможной подготовки Петром Порошенко и его соратниками госпереворотов в 2013—2014 годах и в 2020 году. Среди возможных причастных к совершению преступления назвали Давида Жванию, бывшего и.о. президента Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-спикера парламента Андрея Парубия и экс-главу МИД Украины Павла Климкина.