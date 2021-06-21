Полковник ВСУ Жданов: в случае кризиса между Россией и НАТО альянс может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

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21 июня 2021, 09:41

Транспортный самолет НАТО, Jakob Ratz / globallookpress.com

В случае кризиса между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове. Соответствующий вариант развития событий допустил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

Специалист констатировал, что Соединенные Штаты «никогда не согласятся отдать Украину под юрисдикцию России», так как в лице бывшей советской республики Вашингтон имеет рычаг давления на Москву.

Как отметил Жданов, если, к примеру, возникнет кризис между РФ и НАТО, западный блок может по просьбе украинских властей перебросить на территорию страны свои ракеты. В этом случае снаряды, доставленные транспортными самолетами альянса из Европы, будут установлены на стартовые позиции в Днепре или Харькове, спрогнозировал полковник ВСУ.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что российские силы в Крыму подверглись РЭБ-атаке во время визита кораблей НАТО в Одессу.

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