Появилось видео с компьютерной графикой, на котором изображено уничтожение российского С-400 американской ракетой

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21 июня 2021, 08:32

Зенитно-ракетный комплекс С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео с компьютерной графикой, на котором изображено уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса С-400 ракетой Соединенных Штатов. Ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

Канал defensehere_en опубликовал смонтированную запись, где можно, в частности, увидеть ликвидацию С-400 американскими силами. Система на выложенных кадрах поражается ракетой PrSM. Согласно имеющимся сведениям, данный снаряд способен уничтожать российские комплексы ПВО с большой дистанции.

Как сообщалось ранее, издание Military Watch написало, что США ведут работы над истребителем шестого поколения, который сможет противостоять самолету Су-57.

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