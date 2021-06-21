Появилось видео с компьютерной графикой, на котором изображено уничтожение российского С-400 американской ракетой
21 июня 2021, 08:32
Появилось видео с компьютерной графикой, на котором изображено уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса С-400 ракетой Соединенных Штатов. Ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.
Канал defensehere_en опубликовал смонтированную запись, где можно, в частности, увидеть ликвидацию С-400 американскими силами. Система на выложенных кадрах поражается ракетой PrSM. Согласно имеющимся сведениям, данный снаряд способен уничтожать российские комплексы ПВО с большой дистанции.
Как сообщалось ранее, издание Military Watch написало, что США ведут работы над истребителем шестого поколения, который сможет противостоять самолету Су-57.
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