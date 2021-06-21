Кулеба заявил, что в НАТО с 2008 года ничего не сделали для вступления Украины в альянс

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21 июня 2021, 07:18 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, John Macdougall/dpa

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО с 2008 года ничего не сделали для того, чтобы Украина могла стать членом альянса, а на последнем саммите сроки присоединения не были указаны.

В 2008 году страны НАТО в рамках саммита в Бухаресте подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в Североатлантическом альянсе. В рамках саммита в Брюсселе в июне текущего года было сделано аналогичное заявление, однако сроки вступления стран в альянс вновь не были озвучены.

Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами заявил, что с 2008 года в НАТО не совершили "ни единого шага" для вступления Украины в альянс, хотя, по словам дипломата, страна за это время "многого достигла на пути реформ".

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