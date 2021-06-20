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Военный эксперт Храмчихин: Запад никогда не признает Крым российским, чтобы не принимать Украину в НАТО

, 14:53

Военный эксперт Храмчихин: Запад никогда не признает Крым российским, чтобы не принимать Украину в НАТО
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Запад никогда не признает Крымский полуостров частью Российской Федерации, чтобы не принимать Украину в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения высказал Александр Храмчихин, военный эксперт.

Специалист, выступивший в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ», напомнил, что устав НАТО запрещает предоставлять членство в организации странам с неурегулированными территориальными конфликтами. По словам Храмчихина, данное правило дает возможность отказывать Киеву в присоединении к блоку. Поэтому Запад никогда не признает Крым российским, спрогнозировал аналитик.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Семен Багдасаров, бывший депутат парламента РФ, призвал бойцов республик Донбасса развязать тотальную партизанскую войну в украинском тылу.

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