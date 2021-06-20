Военный эксперт Храмчихин: Запад никогда не признает Крым российским, чтобы не принимать Украину в НАТО
20 июня 2021, 14:53
Запад никогда не признает Крымский полуостров частью Российской Федерации, чтобы не принимать Украину в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения высказал Александр Храмчихин, военный эксперт.
Специалист, выступивший в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ», напомнил, что устав НАТО запрещает предоставлять членство в организации странам с неурегулированными территориальными конфликтами. По словам Храмчихина, данное правило дает возможность отказывать Киеву в присоединении к блоку. Поэтому Запад никогда не признает Крым российским, спрогнозировал аналитик.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Семен Багдасаров, бывший депутат парламента РФ, призвал бойцов республик Донбасса развязать тотальную партизанскую войну в украинском тылу.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.