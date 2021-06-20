Ветеран ДНР Кровяков: если бы Стрелков не вывел ополчение из Славянска, ВСУ сожгли бы город «Градами»

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20 июня 2021, 18:17

Установки «Град», MOD Russia / globallookpress.com

Если бы во время боевых действий в Донбассе летом 2014 года командирующий обороной Славянска Игорь Стрелков не вывел ополчение из города, Вооруженные силы Украины сожгли бы населенный пункт реактивными системами залпового огня «Град». Об этом рассказал ветеран ополчения ДНР Виталий Кровяков.

«Большое спасибо Стрелкову за то, что он нас оттуда вывел. Иначе Славянск сожгли бы, спалили бы весь. Город был окружен, помощи никакой не предвиделось, боеприпасы подходили к концу», - вспомнил Кровяков в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

По словам мужчины, незадолго перед отходом ополченцев из Славянска киевская сторона перебросила к нему установки «Град».

«Этот город занимает очень маленькую территорию. Что его стоить накрыть? Разнесли бы в хлам», - отметил ветеран ДНР.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ВСУ отвоюют Донецк и Горловку, если руководство Украины перевооружит свою армию и продемонстрирует политическую волю.

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